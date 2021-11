Grande Fratello Vip 2021 chiude per via della questione aborto e per le parole che Alfonso Signorini ha pronunciato nella puntata in onda lunedì sera? Sembra proprio di no. I detrattori del conduttore e giornalista e del programma di Canale5 dovranno mettersi l’anima in pace visto che proprio in queste ore è arrivato l’annuncio da parte di Mediaset che il reality andrà avanti proprio come lo scorso anno ovvero fino a marzo 2022.

Questo non solo significa che le polemiche non detronizzeranno Alfonso Signorini visto che lui e i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 rimarranno nel prime time di Canale5 fino a quasi a primavera, salvo cambiamenti. Il conduttore ha già spiegato che il suo no all’aborto è un suo pensiero e rimane tale anche se il ‘noi’ usato in puntata si è ridotto ad un ‘io’.

In questi giorni dalle sue parole ha preso le distanze il gruppo di lavoro della Endemol e qualche ora fa ha fatto lo stesso anche una delle due opinioniste presenti in studio in quel momento ovvero Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha riferito di non poter essere contraria all’aborto visto che vi ha fatto ricorso due volte.

Sonia Bruganelli non ha ancora commentato la frase di Alfonso Signorini sui social nonostante l’insistenza di molti utenti ma ai microfoni di Fanpage.it ha precisato:

“Non mi sono sentita in difficoltà in quel momento ma io la penso in modo diverso ed è una mia opinione. Purtroppo ho vissuto l’esperienza per due volte. A 22 anni, prima di conoscere Paolo ho praticato un aborto volontario perché la persona con cui stavo non si sentiva pronta, poi in forma spontanea prima della nascita di mia figlia”.

L’opinionista e produttrice poi difende Alfonso Signorini ritenendo la sua frase un suo pensiero e in quanto tale da rispettare e poi si dice convinta che sarebbe successo lo stesso se non avesse ‘difeso’ il cane di Giucas Casella. Adriana Volpe non ha ancora preso posizione davanti alle parole del conduttore e della sua collega ma potrebbe farlo in queste ore o, magari, in puntata domani sera dove, ne siamo certi, calerà il sipario con le dichiarazioni del padrone di casa.