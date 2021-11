Colpo di scena o quasi. Il Samsung Galaxy S22 Ultra è apparso su Geekbench con il processore Exynos 2200 e non con un chip Qualcomm Snapdragon. Per quanto nelle ultime settimane si sia parlato tantissimo della possibilità che il top di gamma arrivi solo con una tipologia di chip sul marcato (nella fattispecie una soluzione Snapdragon), il test appena evidenziato ci suggerirebbe dell’altro.

Quanto ne sappiamo finora

Il lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S22 dovrebbe avvenire il prossimo 8 febbraio. Si tratta di una data ufficiosa ancora non confermata dal produttore ma neanche smentita. Si è parlato molto delle possibili difficoltà di produzione per le ammiraglie così come di molti dispositivi elettronici negli ultimi mesi, a causa della carenza di chip. Per questo motivo, una serie di indiscrezioni erano andati nella direzione di device lanciati con il solo chip Snapdragon a bordo, per qualsiasi mercato di riferimento.

I test Geekbench ora resi noti ci suggeriscono che proprio sul Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe esserci un Exynos 2200. Magari verrà mantenuta l’abitudine d destinare questa soluzione ad un numero specifico di paesi, mentre altrove ci sarà un’unità Snapdragon. Per la cronaca, i risultati ottenuti sono stati 691 punti nel test single-core e 3.167 punti nel test multi-core.

Una stranezza

Un dettaglio non di poco conto trapelato proprio attraverso il test Geekbench è il seguente: il Samsung Galaxy S22 Ultra avrebbe solo 8GB di RAM e non 12 GB come nel caso, ad esempio, del predecessore Galaxy S21 Ultra. Difficile è credere che il produttore abbia fatto un passo indietro nella dotazione hardware. Piuttosto ci sarebbe da credere altro, ossia che l’esemplare in test sia stato solo una sorta di prototipo dell’ammiraglia, non la sua versione finale. La cosa lascerebbe ben sperare anche per eventuali punteggi di performance maggiorati. Lo scopriremo magari a breve, con nuovi test.