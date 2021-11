In The Haves di Eddie Vedder c’è ogni qualsivoglia sottile riferimento al Boss, e di certo il frontman dei Pearl Jam non ha mai nascosto la sua passione per Springsteen. I due sono legati da una profonda amicizia, e non solo perché insieme hanno collaborato con Tom Morello nella cover di Highway To Hell degli AC/DC.

Quando Eddie ha scelto di tentare una carriera solista, il Boss gli ha dato delle dritte che ancora oggi il cantautore considera fondamentali per la sua vita. “Sarà terrificante, se suoni da solo devi dare il massimo e solo così ti legherai maggiormente al pubblico”. Oggi il frontman dei Pearl Jam è uno dei migliori cantautori al mondo, e quando non respira in mezzo alle chitarre distorte della sua band svela il suo lato più intimo.

The Haves di Eddie Vedder è una ballata profonda, con la voce viscerale dell’artista che si muove tra chitarre acustiche, pianoforte e una timida batteria. Il nuovo brano è il lato B della versione in vinile di Long Way, primo singolo estratto dal nuovo album Earthling che sarà fuori l’11 febbraio 2022. Earthling è il quarto lavoro da solista di Eddie dopo l’EP Matter Of Time (2020).

Il brano è stato composto dal produttore Andrew Watt – che è anche una delle firme autorevoli del disco – e dal chitarrista Josh Klinghoffer, ex componente dei Red Hot Chili Peppers nel periodo dell’uscita di scena di John Frusciante e ora turnista nei Pearl Jam.

Tra i musicisti coinvolti nella realizzazione di Earthling troviamo altri nomi eccellenti: alla chitarra troviamo Glen Hansard dei The Frames, alla batteria Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, il bassista Pino Palladino e il tastierista Benmont Tench di Tom Petty And The Heartbreakers.

Recentemente Eddie Vedder aveva riferito che nel disco potrebbe esserci anche Elton John, ma per avere conferma si dovrà aspettare.