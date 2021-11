Il Huawei Mate 50 sarà il prossimo telefono di punta che verrà presentato dal produttore tecnologico cinese. Come riportato da ‘Huawei Central‘, nonostante la data di lancio del device non sia ancora stata confermata, i consumatori attendono on ansia di ottenere maggiori informazioni circa la sua esistenza. Nel frattempo, il CEO di Huawei Consumer Business Group – Yu Chengdong – ha tenuto un discorso interno sul business consumer affermando che l’OEM cinese non rinuncerà ai telefoni cellulari e continuerà a primeggiare nel segmento nel 2023.

Quest’anno, Huawei ha preso tempo, ritardando l’uscita del suo fiore all’occhiello annuale della serie Mate. Il produttore cinese dovrebbe lanciare il Huawei Mate 50 il prossimo anno, con a bordo i processori Kirin 990 e Snapdragon 888, pur restando con la connettività 4G. L’azienda di Shenzhen ha presentato i chipset Kirin 990 nel 2019 durante l’evento IFA. La linea di chipset è realizzata con la tecnologia FinFET Plus EUV a 7nm della Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC), combinata con una nuova e potente unità di elaborazione neurale (NPU) per il livello successivo di intelligenza artificiale nelle prestazioni.

Il Kirin 990 integra 10,3 miliardi di transistor rispetto al Kirin 980 con 7,9 miliardi. Il Kirin 990 incorpora due grandi core basati su Cortex-A76 a 2,86GHz, più due core Cortex-A76 a 2,86GHz, più quattro piccoli core A55 a 1,95GHz. Questa decisione potrebbe essere stata presa dopo che la società ha esaurito i chipset Kirin 9000 a 5nm per via delle limitazioni statunitensi. Del resto, è probabile che lo Snapdragon 898 sia realizzato a 4nm, ma la versione Huawei di questo chipset supporterà solo la connettività 4G. D’ora in poi, l’utilizzo dello Snapdragon 898 sulla serie Huawei Mate 50 ha senso insieme al Kirin 990. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposozione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.