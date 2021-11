Come è possibile recuperare le credenziali Poste ID se queste ultime sono andate smarrite? Il sempre crescente numero di servizi della PA ai quali si può accedere con l’identità digitale, costringono gli italiani a dotarsi di questo utile strumento. Può essere capitato a molti, tuttavia, di aver creato il proprio ID certificato tempo addietro e non riuscire a ricordarne più i dettagli. Niente panico, perché ci sono delle procedure ufficiali che consentono di riottenere tutti i dati sempre più fondamentali.

Nella video guida posta al termine dell’articolo ci sono tutte le indicazioni puntuali per recuperare le credenziali Poste ID: per queste ultime si intendono la username ma anche la password e il codice abbinato all’identità digitale. Prima ancora di guardare il tutorial esaustivo, va segnalato il collegamento ufficiale dal quale è possibile procedere alle operazioni di recupero appunto. Bisognerà semplicemente visitare questa pagina e selezionare il tipo di dato che non si ha più a disposizione.

Le procedure di recupero delle credenziali possono avvenire in completa autonomia, dunque collegandosi alla pagina del sito Poste già indicata ma pure usufruendo dell’assistenza del numero verde gratuito 800 00 77 77. Un po’ in tutti i casi, in ogni modo, l’utente finale che richiede i dati di proprio interesse riceverà sulla mail certificata per l’identità digitale un link utile per effettuare un nuovo accesso guidato. Nel caso di richiesta di nuova password, ad esempio, ne verrà fornita una provvisoria per una prima autenticazione. Spetterà poi al cittadino crearne una nuova.

Oltre che per recuperare le credenziali Poste ID, il tutorial qui proposto sottolinea pure quale sia la procedura corretta per cancellare la propria identità digitale. In quest’ultimo caso bisognerà contattare il numero 800 00 77 77 e seguire le istruzioni per annullare del tutto il profilo precedentemente creato ma ora non più necessario, almeno per alcune persone e per loro valide ragioni.