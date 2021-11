Android 12 con One UI 4.0 sta sbarcando sui Samsung Galaxy S21, non solo globalmente, ma anche in Italia. Dopo avervi anche parlato dei primi bug riscontrati, adesso dovrete essere voi a decidere se procedere spediti all’upgrade, o se aspettare che le acque si calmino un po’ prima di lasciarvi andare all’aggiornamento all’ultima major-release dell’OS mobile di Google personalizzato con la versione più recente dell’interfaccia proprietaria del colosso di Seul. Il programma beta, lo ricordiamo, era partito a settembre (non nel nostro Paese): evidentemente sono bastati questi pochi mesi affinché i frutti fossero maturi al punto giusto.

Da oggi 18 novembre è possibile scaricare Android 12 con One UI 4.0 in versione stabile a bordo dei Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra italiani (per quanto riguarda i modelli no brand e brand TIM, cui seguiranno poi tutti quanti gli altri disponibili), seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘. Nel caso in cui nemmeno facendo questa manovra vediate l’aggiornamento disponibile non potrete fare altro che aspettare qualche ora, o al massimo qualche giorno (vedrete che il vostro momento arriverà, non manca troppo).

Una volta raggiunti dalla notifica di avvenuta disponibilità, abbiate cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati all’occorrenza, così da poterlo ripristinare nel caso possa servire per sopraggiunti problemi di varia natura (l’aggiornamento di per sé non cancellerà i dati presenti a bordo, di cui è comunque consigliato conservare una copia nel caso in cui foste costretti ad effettuare un hard-reset non previsto, che rimuoverebbe ogni cosa senza la possibilità di poterla recuperare in alcun modo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.