Zero Chill di Netflix non sopravvivrà oltre la prima stagione: la serie è stata cancellata e non avrà un seguito. D’altronde non tutti i teen drama vengono col buco e Netflix lo sa bene: per un Sex Education che ha recentemente conquistato il rinnovo per la quarta stagione, molti altri non superano nemmeno il banco di prova della seconda.

Tra questi c’è Zero Chill di Netflix, la serie drammatica sullo skate che ha debuttato quest’anno con i primi (e a questo punto unici) 10 episodi. Il racconto adolescenziale creato da Kirstie Falkous e John Regier, interpretato tra gli altri da Grace Beedie, Dakota Benjamin Taylor, Jeremias Amoore e Anastasia Chocholatá, vede al centro della trama la famiglia MacBentley, che si trasferisce da Toronto in Inghilterra quando al figlio Mac (Taylor) viene offerto un posto in una leggendaria accademia di hockey.

Zero Chill di Netflix racconta il dualismo tra Mac, giocatore incredibile ma anche viziato ed arrogante, e sua sorella gemella Kayla (Beedie), una pattinatrice che sta affrontando il trauma di essere stata separata dal suo compagno di pattinaggio per seguire le ambizioni internazionali del fratello. Kayla e Mac fanno entrambi magie sul ghiaccio, ma i loro approcci sono agli antipodi e la serie racconta le loro sfide sia sul campo sia durante la crescita.

Zero Chill di Netflix è stata girata a Sheffield, nel Regno Unito, prodotta da Lime Pictures. La prima stagione è stata rilasciata il 15 marzo e da allora lo streamer non aveva dato ulteriori notizie sul suo futuro, fino all’annuncio della cancellazione arrivato molti mesi dopo solo tramite le parole della casa di produzione della serie. Secondo Deadline, una portavoce di Lime ha rilasciato una dichiarazione piuttosto scarna e di circostanza per confermare che non si sono palesati i presupposti per proseguire con ulteriori stagioni, evidentemente a fronte del disinteresse di Netflix verso un rinnovo.