Un nuovo singolo di Elisa è all’orizzonte. La cantautrice di Monfalcone negli ultimi giorni ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Il suo canale Instagram si è improvvisamente svuotato – consuetudine degli artisti, quando ci sono novità in arrivo – per lasciare spazio solamente al nome stilizzato della cantante, mostrato anche con l’umlaut sulla lettera E.

Il nuovo singolo di Elisa non ha ancora un nome, ma ha una data ufficiale: mercoledì 24 novembre. Elisa Toffoli ha pubblicato un’immagine di se stessa sorridente, probabilmente un fotogramma del video ufficiale o un’anteprima dell’artwork del singolo. L’ultimo disco di Elisa è Diari Aperti (2018), decima esperienza in studio della cantautrice di Luce (Tramonti A Nord Est).

Non è dato sapere se dal 24 novembre sapremo dell’esistenza di un nuovo album, ma non si escludono sorprese. Elisa Toffoli in questo 2021 ha collaborato a tanti progetti importanti: in Discover di Zucchero canta la sua Luce (Tramonti A Nord Est) insieme al cantautore; Elisa è presente anche in Ghettolimpo di Mahmood con il quale duetta nella traccia Rubini.

Ancora, Elisa ha partecipato al grande concerto per i 25 anni di carriera di Carmen Consoli all’Arena di Verona insieme a Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce & Dimartino e tanti altri. Nel frattempo si rincorrono rumor sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 in gara insieme ai Big.

Del nuovo singolo di Elisa si conosce soltanto la data di uscita. Nelle storie di Instagram, tuttavia, l’artista ha pubblicato un’anteprima di pochissimi secondi in cui possiamo sentire una musica atmosferica costellata di synth, pad e delay. Il brano è disponibile in pre-save senza altri dettagli. Il tanto atteso ritorno di Elisa con nuova musica è dunque imminente, e le novità potrebbero non essere terminate.

Elisa è una delle artiste più amate della scena italiana, con il suo stile che strizza continuamente l’occhio alla scena internazionale grazie alle influenze trip-hop, alla passione per l’alternative rock e una venatura indie che porta con sé sin dagli esordi con Pipes & Flowers (1997).