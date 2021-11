Attenzione: l’articolo contiene spoiler sulla premiere di Riverdale 6.

Non proseguite nella lettura se non volete sapere cosa accade.

Il primo episodio di Riverdale 6 ha sconvolto i fan. La premiere della sesta stagione ha introdotto la nuova città dell’orrore, Rivervale, dove accadono cose molto oscure e macabre. L’appartamento di Jughead e Tabitha è infestato da insetti; Cheryl e le sue seguaci praticano strani riti per spaventare i cittadini e convincerli ad entrare nel suo business dello sciroppo d’acero.

Per raggiungere il suo scopo, Cheryl ha organizzato un festival del raccolto, dove Archie si è cimentato in piccoli tornei, vincendoli quasi tutti. Quella stessa notte, riceve una chiamata in cui Jughead lo avverte che Cheryl e la sua congrega hanno rapito Betty. In realtà è una trappola: il ragazzo è stato scelto come sacrificio da offrire agli dèi pagani, così che la città di Rivervale possa avere un abbondante raccolto. Incredibilmente, Archie Andrews viene legato e pugnalato a morte da Cheryl, che ne estrae il cuore per mostrarlo a tutti i cittadini.

In tutto ciò, apprendiamo che Betty è incinta del figlio del nostro sventurato protagonista. Ma Archie è davvero morto? I primi cinque episodi di Riverdale 6 sono degli speciali “evento” che introdurranno la nuova stagione e lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa non ha voluto né smentire, né confermare le teorie circolate dopo la messa in onda della premiere: “Non parlerò di universi alternativi o sogni o cose del genere, ma dirò che sta succedendo davvero, e giocheremo come se tutto stesse accadendo, anche oltre i primi cinque episodi”.

La premiere di Riverdale 6 si ispira ad alcuni cult del cinema horror, tra cui Midsommar e soprattutto The Wicker Man: “La cosa grandiosa di The Wicker Man è questo poliziotto va in questa città ipocrita, situata su un’isola e viene sacrificato. Abbiamo adorato l’idea di Archie, che è un po’ come il protagonista del film: cerca sempre di fare la cosa giusta, e dice a tutti che non sono all’altezza delle aspettative. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato davvero, davvero divertente vedere la città vendicarsi di Archie.”

Tutti i cinque episodi evento sono quindi collegati tra loro, e lo showrunner ha assicurato che il pubblico deve prepararsi, perché la morte di Archie è solo l’inizio “del conteggio dei cadaveri per Rivervale.”

Ecco la scena finale dell’episodio: