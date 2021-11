Potrebbe esserci anche Tokyo ne La Casa di Carta 5 – Volume 2, per dire addio alla serie di cui è stata narratrice per 4 stagioni e mezza. A rivelarlo è una featurette diffusa da Netflix a poche settimane dal debutto della seconda parte di stagione, l’ultimo lotto di episodi atteso il 3 dicembre che chiude definitivamente (almeno per ora) la saga di Alex Pina.

Il ritorno di Tokyo ne La Casa di Carta 5 – Volume 2 sembra essere preannunciato dal video girato nel backstage della produzione durante le riprese degli ultimi episodi: l’intero cast racconta come sarà l’epilogo della rapina più improbabile della storia, durata già tre stagioni, e tra loro spunta anche Ursula Corberò, il cui personaggio è morto da martire nel quinto episodio di questo capitolo.

Tokyo ne La Casa di Carta 5 – Volume 2 potrebbe fare, come molti altri personaggi defunti, un’apparizione in un flashback: a chiederlo all’attrice è proprio il creatore, showrunner e sceneggiatore della serie Alex Pina, proponendo a Corberò un potenziale rientro in scena in una sequenza ambientata prima della morte di Tokyo. Come le altre stagioni, infatti, anche la quinta naviga tra diversi spazi temporali, raccontando sia la rapina in corso sia i suoi preparativi o comunque momenti salienti antecedenti ai fatti principali.

E in effetti Tokyo ne La Casa di Carta 5 – Volume 2 sembra esserci per davvero: il finale di questa featurette contiene immagini inedite della banda che balla durante una serata all’aperto, presumibilmente durante la preparazione della rapina alla Banca di Spagna, con Tokyo che balla col Professore e gli altri compagni. Un momento che – per logica – potrebbe prevedere anche la partecipazione di Alba Flores, interprete di un’altra vittima nella trama del colpo, Nairobi, anche se il personaggio non si intravede in questi brevi frame.

Oltre al video che sembra preludere al ritorno di Tokyo ne La Casa di Carta 5 – Volume 2, Netflix ha diffuso anche la locandina dell’ultimo lotto di episodi, in arrivo sulla piattaforma il 3 dicembre 2021.