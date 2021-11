Balza agli onori della “cronaca” di questo periodo antecedente il venerdì nero 2021, l’offerta Black Friday Amazon per Audible, l’abbonamento ai servizi solo audio del colosso dell’e-commerce. Ben 6 mesi di contenuti potranno essere alla portata di chiunque con un esborso a dir poco misero, proprio in occasione delle promozioni del mese.

Cos’è Audibile

Audible è un servizio Amazon che permette di ascoltare un vastissimo catalogo di audiolibri, podcast Audible Original e pure serie audio in modalità illimitata. Classici e libri di recente uscita ma anche contenuti di attualità di giornalisti, esperti di qualsiasi settore: questo è il valore aggiunto dell’abbonamento che può essere utilizzato in qualsiasi momento, come sottofondo ad un viaggio, un’attività sportiva o anche il lavoro. I canali di fruizione sono diversi: in primis le app gratuite iOS o Android ma anche tutti i dispositivi Amazon Echo.

La promozione in corso

Chiunque potrà approfittare dell’offerta Black Friday Amazon per Amazon Audible. Collegandosi alla pagina del servizio appena elencata, si avrà la possibilità di usufruire della promozione pensata per questo mese di sconti. Ogni mese di abbonamento al servizio costerà soltanto 1 euro e a queste condizioni si potranno ascoltare libri per 6 mesi. Dunque per un semestre intero il costo totale da affrontare sarà di soli 6 euro.

Considerando che il servizio Audible costa normalmente 9,90 euro dopo il classico primo mese di prova, calcoliamo che il risparmio totale per il servizio offerto è di 49,90 euro (non considerando appunto i primi 30 giorni gratis). Meglio dunque non perdere l’occasione, anche per un altro motivo: la disdetta dell’abbonamento sarà sempre possibile, anche alla vigilia del primo rinnovo a prezzo pieno allo scoccare del settimo mese.

Chi volesse approfittare dell’interessante offerta Black Friday Amazon per Amazon Audible non dovrà fare altro che collegarsi alla pagina ufficiale del servizio e autenticarsi con il proprio account. L’abbonamento sarà immediatamente disponibile per ascoltare qualsiasi contenuto.