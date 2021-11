Si sta espandendo rapidamente la voce secondo cui potrebbe essere ritirato il pandoro Melegatti in vista delle festività di Natale 2021. Inutile dire che, essendo a metà a novembre, l’indiscrezione abbia fatto non poco rumore. Vicenda che ha un fondo di verità, giusto premetterlo, ma che allo stesso tempo va notevolmente ridimensionata. Un po’ come avvenuto tre anni fa anche sul nostro magazine, quando siamo stati costretti a trattare a più riprese i rumors relativi al possibile fallimento dell’azienda.

Cosa c’è di vero dietro le voci secondo cui sarebbe stato ritirato il pandoro Melegatti

Nello specifico, si parla di ritiro del pandoro Melegatti a causa della possibile presenza di pezzi di plastica nei prodotti. Una grave falla nel controllo qualità della merce, prima del suo ingresso sul mercato. Inutile dire che voci fel genere possano allarmare non poco l’utenza, soprattutto nel caso in cui qualcuno parli addirittura del marchio ritirato a poche settimane dalle festività natalizie. Ecco perché è importante riportare la presa di posizione dell’azienda, che ho recuperato sui social:

“Ciao, purtroppo si è verificato un problema su un unico lotto di produzione il numero 210917, come è stato segnalato da corretta prassi. Per lo stesso motivo il predetto lotto è stato ritirato. Potete stare tranquilli nel consumare tutti gli altri lotti di prodotto e tutti gli atri prodotti!“.

Dunque, il brand conferma che la notizia sia vera e che un lotto abbia fatto emergere il problema descritto, ma allo stesso tempo smentisce con fermezza che sia stato ritirato il pandoro Melegatti. Staremo a vedere come andranno le cose nel corso delle prossime settimane e se ci saranno altre misure prese nei confronti dell’azienda. Al momento, comunque, è giusto attenersi a quanto è stato comunicato pubblicamente agli utenti che hanno posto quesiti in merito sui social.