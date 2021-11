Incredibile offerta nella giornata odierna, mercoledì 17 novembre, del Realme GT Neo 2, disponibile su Amazon nella colorazione verde (Neo Green) al prezzo di 449,00 euro (anziché 549,00 euro di listino). Lo smartphone dell’azienda cinese, con sede a Shenzhen, è dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, presenta il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 870 5G (realizzato per sfruttare al meglio una tecnologia a 7nm ad efficienza energetica e con una velocità di clock della CPU fino a 3,2 GHz). Grazie al nuovo sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus (per non far surriscaldare il telefono), il device garantisce un controllo della temperatura ed una velocità di dissipazione del calore efficaci. Vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche di questo dispositivo del brand Realme.

Il Realme GT Neo 2 sfoggia un display AMOLED E4 120 Hz con colori brillanti, 1.300 nit di luminosità massima, 100% DCI-P3 tipico, HDR 10+ per un migliore colore e contrasto. Il doppio sensore di luminosità ambientale a 360° è in grado di rilevare con maggiore precisione la luce naturale, regolando automaticamente il livello di luminosità dello schermo. Inoltre, la frequenza di campionamento del tocco viaggia a 600 Hz. Il display cerca il tocco 600 volte al secondo, rendendo il pannello estremamente reattivo. Lo smartphone Dual Sim è dotato di NFC e di tripla fotocamera di cui quella principale da 64MP con AI, una macro fotocamera da 4cm e fotocamera ultra-grandangolare da 8MP. Presenti gli altoparlanti Dual Stereo ad elevata risoluzione e con tecnologia Dolby Atmos; la batteria è abbastanza massiccia, da ben 5000 mAh e con ricarica SuperDart a 65W.

Insomma, non perdetevi l’offerta del Realme GT Neo 2 su Amazon al prezzo di 449,00 euro (sfruttando uno sconto di 100 euro). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.