Finalmente il Moto Watch 100 di Motorola è ufficiale. L’orologio intelligente, per giunta, ha abbandonato il sistema operativo Wear OS per accogliere a bordo quello proprietario Moto Watch OS, per un maggior risparmio energetico. Il wearable del produttore statunitense, per quanto riguarda il design, sfoggia un perfetto mix di eleganza e sportività, oltre ad essere caratterizzato da materiali resistenti e da principali funzioni in grado di rendere la vita di chi lo indossa molto più pratica e frizzante. L’orologio presenta, inoltre, un cinturino in silicone da 20mm ed una cassa di forma circolare da 42mm, realizzata in alluminio e disponibile in due varianti di colorazioni davvero molto belle e particolari: Glacier Silver e Phantom Black.

Il Moto Watch 100 presenta un display always-on, dotato di funzione AOD da 1,3 pollici e, secondo Motorola, in grado di garantire una perfetta visibilità anche alla luce diretta del sole. All’interno della confezione è possibile trovare anche un caricabatterie con attacco magnetico. Quanto alla funzione di monitoraggio dell’attività fisica, sono presenti 26 modalità sportive, tra cui: ciclismo, calcio, basket, sci, tennis e yoga. Il wereable consente anche di tenere traccia del battito cardiaco, dei livelli di ossigeno nel sangue (Sp02), del sonno e del peso corporeo.

Il nuovo Moto Watch 100 è, inoltre, compatibile con Android 5.0 e superiore e, a partire dal prossimo mese di dicembre, giungerà anche il supporto ad iOS con il debutto dell’app companion all’interno dell’App Store. Il dispositivo si può connettere tramite Bluetooth 5.0, GPS, Glonass e Beidou; è resistente all’acqua fino a 5ATM, monta a bordo una batteria da ben 355mAh, capace di garantire fino a 14 giorni di autonomia e di ricaricarsi da 0 a 100 in un’ora. Questo smartwatch sfrutta, inoltre, sensori per l’accelerometro, per il giroscopio e per la frequenza cardiaca. Ricordiamo che ad oggi è disponibile solamente negli Stati Uniti al prezzo di 99,99 dollari. I preordini sono già iniziati e le spedizioni partiranno da venerdì 10 dicembre.