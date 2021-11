Ci sono diverse nuove serie ShondaLand in arrivo su Netflix, in virtù del contratto milionario che lega la fondatrice della casa di produzione, Shonda Rhimes, al colosso dello streaming. Ora che la sua creatura si occupa a tutto campo di contenuti – dalla tv ai videogiochi, dai podcast al portale shondaland.com – la creatività sembra alimentarsi di continuo da quelle parti.

Tra le nuove serie Shondaland che debutteranno su Netflix c’è Inventing Anna, pronta ad esordire nel 2022, ma è in sviluppo anche uno spin-off di Bridgerton, la serie antologica in costume che ha fatto faville lo scorso Natale. Oltre al rinnovo multi-stagione fino al quarto capitolo, infatti, la saga tratta dai libri di Julia Quinn darà vita a una serie prequel dedicata al personaggio della Regina Charlotte, che sarà completamente originale. Ma la compagnia della Rhimes, nata dalla sola collaborazione con la sceneggiatrice e produttrice Betsy Beers e oggi arrivata a contare oltre 50 dipendenti, ha molti altri drammi in lavorazione.

Il novero delle serie ShondaLand per Netflix, come ha confermato la Rhimes in una recente intervista con Variety, include un adattamento del libro di Isabel Wilkerson The Warmth of Other Suns e una serie dal titolo Recursion, basata sul romanzo di fantascienza di Blake Crouch.

Inoltre la produzione delle serie ShondaLand per Netflix cercherà di espandersi nel terreno della commedia, dei documentari e dei format non sceneggiati. Beers ha spiegato quale sarà la direzione creativa intrapresa per il futuro della collaborazione con lo streamer.

Nel corso degli anni abbiamo davvero, davvero voluto fare più commedie. L’abbiamo provato un paio di volte, ci siamo cimentati e non siamo arrivati dove avremmo voluto. Ovviamente c’è la commedia nei nostri spettacoli, ma ci piacerebbe essere decisamente concentrati su quello, lavorando sullo sviluppo di alcune commedie.

Parlando delle prossime serie ShondaLand per Netflix, anche la creatrice di Grey’s Anatomy e Scandal ha confermato la volontà di dare spazio al talento di Beers per la commedia, ricordando come un certo umorismo cinico sia presente in tutte le sue produzioni.