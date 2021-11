C’è una nuova truffa SMS per pacco perso in circolazione in questi giorni. Dopo i messaggi per pacco trattenuto e sospeso a cui ci siamo abituati nelle ultime settimane e anche mesi, ecco che ci troviamo al cospetto di una comunicazione nuova di zecca ma con lo stesso scopo fraudolento di sempre, ossia il tentativo di ingannare qualche ignara vittima.

L’ultimo degli SMS per pacco perso giunge nella forma presente nella foto di inizio articolo. In effetti, ci troviamo al cospetto della solita comunicazione allarmistica che mette in guardia il destinatario di un’anomalia riscontrata su un’importante spedizione. Si intuisce dunque che la spedizione non si possa portare a termine ma contemporaneamente compare, sempre nel messaggio, un link ad un URL del tutto sconosciuta (in questo caso Eclatarte.com ma questa potrebbe anche variare nel tempo). Con l’intenzione di sistemare le cose, più di qualche ignara vittima potrebbe essere spinta a visitare il collegamento ma è bene sapere che il pericolo è dietro l’angolo.

Cosa fare se distrattamente o volontariamente si è aperto il link presente nel nuovo SMS per pacco perso? Sulla pagina web di atterraggio truffaldino, si rischierà di effettuare il download di qualche malware o fornire preziosi dati sensibili per l’accesso al proprio sito di home banking. Per questo motivo, se anche solo un’informazione personale è stata concessa al portale fake, ci sono una serie di passaggi che sarebbe il caso di compiere, come pure suggerito dalla Polizia postale. Ecco dunque quali operazioni dovrebbero essere eseguire nel caso il raggiro sia stato compiuto parzialmente o interamente:

-formattare il device (con il ripristino alle impostazioni di fabbrica ma non senza prima aver ottenuto un opportuno backup dei propri dati);

-informare i propri contatti in rubrica di cestinare tutti i messaggi uguali o simili a quello ricevuto;

-modificare tutte le password utilizzate nello smartphone (quelle dei social network, della propria mail mail, di applicazioni varie ma soprattutto le credenziali con le quali si accede al proprio istituto bancario).