Cosa succederà nel finale di Storia di Una Famiglia Perbene? Il momento si avvicina e adesso dobbiamo chiederci cosa ne sarà di Maria e Michele che anni fa si sono separati e adesso vivono vite parallele che, però, presto potrebbero cambiare ancora. La giovane ha scelto la vita del padre rinunciando al suo Michele che è partito per il Nord salvo poi tornare nella sua Puglia ma solo perché il padre potrebbe cedergli il suo posto adesso che sta male, cosa succederà quando i due si rivedranno?

I sentimenti di Maria per Michele non si sono mai sopiti e ritrovarselo davanti non sarà semplice specie quando, proprio nel finale in onda la prossima settimana, i due avranno modo di chiarirsi e di ritrovarsi, almeno per un po’. Le anticipazioni del finale di Storia di Una Famiglia Perbene rivelano che Maria si troverà faccia a faccia con Michele e che a quel punto rivelerà che sette anni prima fu proprio suo padre a chiedergli di scegliere e lei dovette per forza lasciarlo andare.

Storia di Una Famiglia Perbene tornerà mercoledì con l’esame di maturità che Maria supera senza problemi dimostrando il suo valore. Alessandro la invita al mare, per trascorrere qualche giorno nella villa di famiglia ma lì finisce nel mirino degli amici del suo fidanzato. Intanto il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere, cercando di fare pulizia dalla rete criminale e incastrando il collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare.

Ecco il promo della puntata in onda oggi, 17 novembre:

Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme. Cosa succederà adesso in questo rocambolesco finale della prossima settimana?