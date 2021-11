Giungono ottime notizie per chi in questi giorni sta usufruendo del sito ufficiale dell’anagrafe digitale entrato in vigore da lunedì 15 novembre. Per coloro che si affidano ai suoi servizi adesso o che lo faranno in un prossimo futuro, è bene sapere che al momento dell’accesso con SPID alla piattaforma potranno usufruire anche della funzione di autorizzazione con QR Code.

Mancanza al day one della piattaforma

Come riportato prontamente lunedì 15 novembre in un nostro approfondimento, ai primi tentativi di accesso al sito ufficiale dell’anagrafe digitale si era constatato che, ad esempio con lo SPID Poste tra i più utilizzati in assoluto, non era possibile autenticarsi con QR Code. In pratica mancava del tutto la funzione e l’accesso era possibile invece con l’inserimento manuale di user name e password associata alla propria identità digitale. Quest’ultima operazione non ha mai dato problemi ma di certo è risultata subito più laboriosa.

La situazione al 17 novembre

Fa molto piacere constatare che ora è possibile accedere al sito ufficiale dell’anagrafe digitale a questo link con SPID e usufruendo dell’autenticazione con QR Code delle Poste ad esempio. L’integrazione della funzione rende l’accesso decisamente più rapido oltre che sicuro. Semplicemente inquadrando il codice grafico con la propria fotocamera e poi fornendo la propria stringa di sicurezza, sarà possibile accedere ai servizi del portale in qualsiasi momento.

Va ricordato che la piattaforma consente di ottenere in pochi click ben 14 certificati prima forniti solo dalla Pubblica Amministrazione attraverso sportelli fisici come quelli dei Comuni. Da questa settimana invece, attraverso il portale dedicato, sarà facile e gratuito ottenere certificati come lo Stato di famiglia, di Residenza, di Matrimonio e molto altro ancora. Nella guida riportata sulle nostre pagine sono presenti una serie di consigli e suggerimenti utili per effettuare il download di quanto necessario ai cittadini in poche e semplici mosse.