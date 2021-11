Il principe William in The Crown 5 ha finalmente un nome e un volto: la saga reale di Netflix ha trovato il suo erede al trono d’Inghilterra in Senan West, come ha rivelato in esclusiva Variety. Il suo cognome dice subito qualcosa: si tratta infatti del figlio di Dominic West, a sua volta new entry della serie nella prossima stagione nei panni di Carlo, subentrando a Josh O’Connor.

Il principe William in The Crown 5 sarà dunque piuttosto somigliante a suo padre Carlo: Dominic e Senan West reciteranno fianco a fianco come padre e figlio, una soluzione che evidentemente ha accontentato i direttori del casting della serie e lo showrunner Peter Morgan. Stando alla testata specializzata, il figlio di West sarebbe stato scelto dai produttori dello show dopo aver presentato un videotape come provino per il ruolo.

L’interprete del principe William in The Crown 5 è appena tredicenne (l’ultimo a destra nella foto di famiglia scattata lo scorso Natale): la trama della nuova stagione racconterà l’ingresso del principino nella fase dell’adolescenza, tra il divorzio dei genitori discusso a livello planetario e gli ultimi anni di vita della madre, la principessa Diana. Il figlio di Dominic West, oltre che con suo padre, reciterà anche con Elizabeth Debicki, star di Tenet, che interpreterà l’amata e sfortunata Principessa del Galles in sostituzione della giovane Emma Corrin, acclamata per la sua performance nella stagione 4.

Secondo Variety il principe William in The Crown 5 apparirà solo negli episodi finali della stagione, quando appunto si appresta a vivere l’età adolescenziale che sarà segnata dal più terribile dei lutti: William aveva appena compiuto 15 anni nel 1997, quando la principessa Diana morì in un incidente d’auto a Parigi insieme al suo fidanzato, Dodi Al Fayed (interpretato da Khalid Abdalla), ma non è ancora chiaro se la serie arriverà a mostrare anche l’incidente mortale o solo gli ultimi mesi della vita della Principessa.