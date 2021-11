Il concerto degli Slipknot a Villafranca Di Verona è stato riprogrammato dal 2021 al 2022. La band di Des Moines era attesa presso il Castello Scaligero per il 27 luglio, ma per ovvi motivi l’evento è slittato all’anno prossimo. Nelle ultime ore è stata comunicata la nuova data.

Gli Slipknot a Villafranca Di Verona

Il concerto degli Slipknot a Villafranca Di Verona è stato riprogrammato al 26 luglio 2022. Nonostante la location del Castello Scaligero, l’evento non farà parte del festival Rock The Castle che invece si terrà dal 23 al 26 giugno 2022. La band di Corey Taylor recupera così la data italiana del We Are Not Your Kind Tour, il ciclo di concerti promozionali dell’ultimo album in studio We Are Not Your Kind (2019).

Di seguito i prezzi dei biglietti per il concerto degli Slipknot a Villafranca Di Verona:

Posto Unico € 74,75

Inner Circle € 86,25

Early Entry Pack: Inner Circle € 196,25

La soluzione Early Entry Pack Inner Circle include l’ingresso presso l’Inner Circle, un gadget ufficiale riservato ai clienti VIP, l’ingresso anticipato, un laminato come souvenir del concerto della band di Wait And Bleed e l’accesso a un punto di raccolta con personale riservato ai clienti VIP.

Il 2021 degli Slipknot

La band di Des Moines sta per pubblicare nuova musica. Nei primi giorni di novembre è uscito il nuovo singolo The Chapeltown Rag ed è stato creato un sito tutto nuovo, thechapeltownrag.com, in cui gli Slipknot hanno messo a disposizione 9 anteprime che probabilmente faranno parte di una prossima release.

Sul nuovo album e sui nuovi singoli che verranno la band non si è ancora pronunciata, ma i presupposti per un disco che succederà a We Are Not Your Kind ci sono tutte. Probabilmente arriverà nuova musica ben prima del concerto degli Slipknot a Villafranca Di Verona, e il pubblico della band di Corey Taylor è in grande attesa di ascoltare nuove bombe metal.