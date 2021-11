La serie dei Samsung Galaxy S10 non supporterà più la piattaforma Gear VR una volta che Android 12 e la One UI 4.0 saranno resi disponibili (dovrebbe accadere entro la fine dell’anno). Come riportato da ‘SamMobile‘, l’annuncio è arrivato da Oculus questa settimana. Se Gear VR è uno dei motivi principali per cui state continuando ad utilizzare il Samsung Galaxy S10 fino ad oggi, dovrete fare una scelta difficile a dicembre (bisognerà capire se continuare ad usare Gear VR con Andorid 11 sul Samsung Galaxy S10 o abbandonare la piattaforma VR a favore di Android 12 con One UI 4.0). La verità è che la piattaforma Gear VR è ormai alla fine della corsa.

Il produttore asiatico ha lasciato andare il Gear VR un paio d’anni fa ed il servizio XR l’anno scorso. Ovviamente, Gear VR non è più una priorità per il colosso di Seul: era solo questione di tempo prima che Oculus staccasse la spina. Il produttore asiatico aveva suggerito che la serie dei Samsung Galaxy S10 avrebbe ricevuto la One UI 4.0 nel gennaio 2022, ma Oculus adesso ha parlato del contrario (ossia che i vari Samsung Galaxy S10, S10+, S10 5G e S10e inizieranno a ricevere Android 12 con la One UI 4.0 a dicembre). L’upgrade è cominciato per la serie dei Samsung Galaxy S20 all’inizio di questa settimana.

Il prossimo mese dovrete decidere se abbandonare il supporto al Gear VR per preferirgli la nuova versione di One UI, o se restare su Android 11 per continuare ad utilizzare una piattaforma comunque destinata a tramontare molto presto (converebbe di più optare per la prima opzione, anche se non possiamo entrare nel merito di ogni circostanza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.