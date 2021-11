Un nuovo studio pubblicato in questi giorni sta consigliando alle persone di porsi la domanda “dove si trova l’acido palmitico“. Una questione delicata, che richiama per forza di cose lo spauracchio dei tumori, a poche settimane di distanza da un racconto di Jovanotti preso in esame anche sul nostro magazine. Cerchiamo di capire quali alimenti debbano essere in qualche modo limitati secondo l’analisi in questione, in modo da procedere anche con una sorta di attività di prevenzione qui in Italia.

Capiamo insieme dove si trova l’acido palmitico e quali alimenti vanno limitati

Dunque, in primo luogo bisogna specificare dove si trova l’acido palmitico, essendo un componente importante dell’olio di palma. Secondo lo studio pubblicato da Nature, la “colpa” di questo acido è quella di rendere più aggressive le cellule tumorali, aiutandole ad espandersi e a creare una sorta di barriera protettiva che rende un’impresa sconfiggere il tumore. Provando a scendere maggiormente in dettagli, pare ci sia la tendenza a favorire le metastasi nei tumori della bocca e della pelle.

Il trend descritto, dunque, pare coinvolgere l’acido palmitico, che come accennato risulta prevalente nell’olio di palma, mentre non riguarda l‘acido oleico, che al contrario pare essere abbondante nell’olio di oliva. Quali sono i prodotti finiti nel mirino dello studio? Tra quelli segnalati, abbiamo ad esempio biscotti, brioche, merendine industriali, fino ad arrivare alle torte confezionate. Attenzione anche ai pani confezionati ed al cosiddetto pan brioche, cui si aggiungono grissini, crackers, patatine e fette biscottate.

Nella lista viene aggiunta anche la pasta sfoglia industriale, che si rivolge prevalentemente ad alimenti come pasta frolla, sfoglia, brisée, per pizza, pasta fillo. Andando avanti, vengono a galla anche focacce confezionate, salatini, snack e pizze surgelate, oltre ai sughi pronti e alle cotolette impanate. In generale, se vi chiedete dove si trova l’acido palmitico, sarebbe opportuno limitare il consumo di prodotti surgelati con panatura.