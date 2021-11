Cast e personaggi di Mare Fuori 2 sono pronti a tenerci compagnia a partire da oggi, 17 novembre, con nuove avventure, nuovi casi da affrontare e intrecci personali che renderanno difficile non farsi trascinare. I giovani guidati da Carolina Crescentini ci riporteranno nella bella Napoli fuori e dentro quelle sbarre in cui i protagonisti continueranno a districarsi tra bene e male, come andrà a finire per loro?

La narrazione riprenderà da Carmine e da quello che è successo nel finale della prima stagione e i fan della serie lo sanno già visto che in questi giorni hanno avuto modo di vedere i nuovi episodi in streaming su RaiPlay. Cosa è successo al giovane dopo il colpo di pistola che lo ha lasciato a terra nel finale della prima stagione?

La risposta arriverà questa sera quando cast e personaggi di Mare Fuori 2 andranno in scena con i primi due episodi dal titolo La famiglia che verrà e Nella gioia e nel dolore in cui Carmine è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende, sicura di doversi creare il proprio destino. Intanto, Massimo, schiacciato dal senso di colpa decide di lasciare il suo posto di comandante e Paola si ritrova a fronteggiare i ragazzi dopo la morte di Ciro rischiando di finire in un imbuto fatto di voglia di rivalsa e sete di vendetta.

Paola vuole trasferire Filippo Ferrari in modo da evitare tragiche conseguenze ma il ritorno di Pino ‘o Pazzo complica tutto. Cast e personaggi di Mare Fuori 2 contemplerà la presenza di Sasà, un ragazzo della Napoli bene che avrà il volto di Filippo Soave e che finirà in galera per un reato che ancora non conosciamo. A lui si unirà anche Alessandro Orrei nei pani di Mimmo, un ragazzo che arriva da una famiglia umile ma che mira ad un posto di comando e di spicco nel clan.

Nel secondo episodio di Mare Fuori 2 in onda oggi, 17 novembre, su Rai2, scopriremo finalmente che Carmine si sveglierà dal coma e che a quel punto Nina gli comunicherà il giorno delle nozze e che sarà Filippo il suo testimone. La vendetta però è dietro l’angolo e mentre i due proveranno a sposarsi sotto protezione, il destino presenterà loro il conto.