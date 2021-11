La nuova funzione di Netflix ‘Alexa, riproduci qualcosa‘ arriva sulle Fire TV, per poter delegare l’assistente intelligente di Amazon di far partire per noi un film o un episodio di una serie TV, risparmiandoci il fastidio di girovagare in una lunga serie di titoli senza riuscire a trovare quello giusto per quel momento. Come riportato da ‘amazonfiretv.blog‘, il comando vocale ‘Alexa, riproduci qualcosa su Netflix’ tramite il telecomando delle Fire TV (o anche senza nessun altro dispositivo se si dispone di una televisione Fire TV della serie Omni) vi consentirà di gustarvi lo spettacolo offerto dalla piattaforma di streaming senza dover fare altro per individuare quello più adatto (anche perché la scelta ricadrà su contenuti che dovrebbero piacervi, a cui Netflix arriverà sulla base di algoritmi di personalizzazione della piattaforma per intercettare i gusti dell’utente).

Charlotte Maines, Director of Fire TV per Amazon, ha fatto sapere che nel giro dell’ultimo anno la società ha analizzato come gli utenti che erano soliti affidarsi sempre di più ai comandi vocali risultavano doppiamente coinvolti rispetto a quelli che, al contrario, preferivano non parlare con Alexa.

Un fattore che non è passato inosservato e che ha spinto all’utilizzo di questa nuova funzione, studiata per agevolare le cose agli utenti nel passaggio che dista tra il momento in cui ci si siede sul divano da quello in cui si è pronti a far partire un qualsiasi contenuto su Netflix. Ormai Alexa è presente in quasi tutte le case, è veramente difficile fare a meno dell’assistente virtuale di Amazon (chi di voi non ha almeno un Echo nella propria dimora o anche in auto?). La funzione ‘Alexa, riproduci qualcosa su Netflix’ potrebbe fare al vostro caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.