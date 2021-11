Stash dei The Kolors sui Maneskin, in una storia su Instagram, scrive parole lusinghiere. Stanno facendo bene alla musica Italiana e la stanno portando in tutto il mondo.

I Maneskin vincono il premio Best Rock agli MTV EMA 2021 e Stash si espone per sostenerli attraverso una storia su Instagram. Condivide il post con le due immagini che il gruppo di Damiano David ha lasciato dopo la vittoria per festeggiare con i fan il premio appena tirato a Budapest.

I Maneskin ringraziano MTV per la nomination e tutti coloro che li hanno votati e supportati in modo attivo fino a portarti al trionfo in Europa. La stessa sera, i Maneskin si sono esibiti agli MTV EMA con il singolo Mammamia.

Il gruppo posta due immagini a corredo di un post di ringraziamento e Stash dei The Kolors lo condivide tra le storie ringraziando i Maneskin per aver portato la musica italiana sul tetto del mondo. Ogni artista italiano dovrebbe ringraziarli, scrive Stash che riflette su quanto i Maneskin abbiano abbattuto il muro che c’è sempre stato nei confronti della musica del nostro Paese.

“I Maneskin stanno facendo del bene alla musica italiana e ogni artista italiano dovrebbe dir loro grazie. Grazie perché hanno abbattuto quel muro immaginario che c’è sempre stato nei confronti del nostro Paese”, le parole del frontman dei The Kolors.

“Che vi piaccia o meno, questi ragazzi stanno facendo la storia”, scrive su Instagram. “E poi (sarò di parte) vederglielo fare con addosso le chitarre e con la musica suonata è veramente una goduria! Chi non si rende conto di quello che stanno facendo ha sicuramente la vista offuscata da qualcosa che non ha niente a che fare con la gioia di vedere la musica made in Italy in cima al mondo. I love you guys”, conclude Stash dei The Kolors sui Maneskin.