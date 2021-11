Tanta attesa per restare forse decisamente scontenti del prezzo Samsung Galaxy S21 FE. L’uscita del dispositivo è stata ritardata di mesi, ma ora la sua presentazione dovrebbe concretizzarsi nel mese di gennaio, più precisamente il giorno 4, dunque alba del 2022. Mancando non molto al lancio, è normale che si stiano moltiplicando le indiscrezioni sul dispositivo, compreso il suo valore commerciale che sarebbe anche più salato di quanto ipotizzato in un primo momento.

Il sito di settore MySmartPrice, molto noto e pure autorevole, ha pubblicato quello che dovrebbe essere il costo del Samsung Galaxy S21 nelle sue due versioni: una con RAM da 8 GB e spazio di archiviazione interno da 128 GB; l’altro invece con RAM da 8 GB e storage pari a 256 GB. Ebbene il prezzo Samsung Galaxy S21 FE sarebbe, per le due rispettive varianti, di 920 euro e 985 euro.

Se i valori commerciali appena riportati dovessero essere confermati, più di qualcuno potrebbe di certo restare alquanto deluso dal prezzo Samsung GAlaxy S21 FE. In molti si sarebbero aspettati un costo più ridotto anche per un solo semplice motivo: non più tardi di metà febbraio dovrebbero essere lanciati tutti i modelli di Samsung Galaxy S22. Con un S21 FE così costoso, è più che probabile che in tanti preferiscano attendere la nuova ammiraglia 2022 e magari puntare sul modello standard di quest’ultima che potrebbe arrivare a costare appunto sui 900 euro.

Accantonata la questione prezzo, ecco tutte le specifiche del Samsung Galaxy S21 FE date oramai per scontate. Il device dovrebbe giungere in quattro colorazioni ossia bianca, nera, lavanda e crema. Il display dovrebbe essere AMOLED Full HD + da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di120Hz. La fotocamera frontale avrebbe un sensore da 32 MP, quella principale ne avrebbe tre: uno principale da 64 MP, uno ultrawide da 12 MP e infine uno di profondità da 2 MP. Sotto la scocca ci sarebbe un chip Snapdragon 888 SoC o Exynos 2100 e una batteria da 4500 mAh. Il dispositivo dovrebbe eseguire al lancio la One UI 3.0 basata su Android 11, ma quasi subito dovrebbe pure ricevere la One UI 4.0 con Android 12.