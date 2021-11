Cowboy Bebop 2? Il team di produzione, dietro l’adattamento del live action di Netflix, pensa già al futuro. Il 19 novembre debutta l’attesa serie tv basata sull’iconico anime nipponico, un prodotto che vuole semplicemente omaggiare l’originale.

Nel corso della presentazione di Cowboy Bebop, lo showrunner André Nemec ha dichiarato: “Eravamo terrorizzati perché i fan erano così fedeli. Abbiamo sempre cercato di assicurarci di mantenere l’integrità dell’originale nel live-action.”

Il protagonista, il cacciatore di taglie Spike Spiegel, è interpretato da John Cho, che guida la sua ciurma – composta da Jet e Faye – in giro per lo spazio. Cowboy Bebop è stato un cult negli anni ’90: grazie al mix di western e fantascienza, l’anime non si limitava solo a raccontare le avventure dei protagonisti, ma ne approfondiva anche il loro passato irrisolto, con riflessioni esistenziali e filosofiche.

E quando si tratta di guardare al futuro, John Cho ha dichiarato di essere subito pronto per Cowboy Bebop 2: “Ne voglio di più. Facciamolo. Gli sbocchi, i piani ci sono e il pubblico c’è. Tutto ciò che pensavamo di sapere sul pubblico [mainstream] si è rivelato sbagliato, e ho sempre saputo che se pubblichiamo qualità, da qualunque parte provenga, ci sono spettatori questo.”

Da parte sua, Steve Aoki – che ha collaborato con la compositrice dello show Yoko Kanno per un remix della sigla di apertura di Cowboy Bebop, “Tank” – è stato attratto dal progetto come un fan di lunga data degli anime: “Ero in un club di anime quando ero al college. Allora era più di nicchia. Non è come in Asia, dove tutti guardano gli anime dai 5 ai 75 anni. Ma ormai fa parte della cultura”.

Cowboy Bebop è solo uno degli adattamenti televisivi basati su progetti d’animazione giapponesi su cui Netflix ha messo gli occhi; nel futuro c’è anche il live action di One Piece (il cast è stato già scelto) e di Yu degli Spettri.