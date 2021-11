Shining Vale ottiene una data per la première su Starz, annunciata insieme alla diffusione delle prime immagini promozionali che ritraggono il cast della serie. Questa comedy soprannaturale che omaggia il genere horror vede nei ruoli principali la star di Friends Courteney Cox, nei panni di Pat, e Greg Kinnear, in quelli di Tony Phelps: i due sono una coppia che decide di investire i risparmi di una vita lasciando il loro angusto appartamento di Brooklyn per acquistare una vecchia villa vittoriana a Shining Vale e trasferirsi nel Connecticut.

La trama di Shining Vale vedrà questa famiglia alle prese con l’estremo tentativo di salvare un matrimonio in crisi, dopo che Pat ha avuto una torrida relazione con un tuttofare di nome Frank. Ex ragazza ribelle, Pat è diventata famosa scrivendo un “romanzo volgare, imbevuto di droga e alcool“: negli ultimi 17 anni è stata sobria, ma totalmente insoddisfatta della vita. Deve ancora scrivere il suo secondo romanzo ed è decisamente carente di ispirazione. Inoltre non riesce a ricordare l’ultima volta che lei e suo marito sono stati insieme, mentre i suoi figli Gaynor (Gus Birney) e Jake (Dylan Gage) non vogliono avere niente a che fare con lei. Cosa resta da fare ad una donna in una piccola città nella quale sta lentamente impazzendo? A rianimare la sua fantasia c’è la sensazione che la sua famiglia non sia la sola ad abitare nella loro casa vecchia di 200 anni.

La trama di Shining Vale inizia così a virare verso il soprannaturale: Pat si convince della sua teoria quando inizia a vedere una donna dall’aspetto vintage che si libra fuori dalla finestra della stanza di famiglia. Il basso fin troppo prezzo richiesto per la nuova casa dei Phelps inizia improvvisamente ad avere un senso, mentre emerge una storia oscura che include un triplo omicidio-suicidio e altri orrori. Pat è l’unica nella sua famiglia che può vedere e sentire rumori durante la notte, fino a credere di essere depressa o posseduta. Quando viene visitata dallo spirito della casalinga degli anni ’50 Rosemary, che in quella casa ha commesso diversi orrori, Pat si chiede se i suoi demoni possano essere qualcosa di più del semplice frutto della sua immaginazione.

@Starz

Nel cast di Shining Vale figurano anche Merrin Dungey e Mira Sorvino. Creata da Jeff Astrof e Sharon Horgan, la serie sarà disponibile da domenica 6 marzo 2022 su Starz.