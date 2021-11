Dopo il debutto di Harrow su TopCrime, per la prima volta in onda in chiaro sul canale 39 del digitale terrestre, la programmazione del crime/medical drama australiano continua con due episodi a settimana, ogni martedì in prima serata.

Gli episodi di Harrow su TopCrime, in onda dal 9 novembre scorso, vedono Ioan Gruffudd nei panni del dottor Daniel Harrow, patologo legale poco avvezzo al rispetto delle regole e dell’autorità, ma decisamente molto empatico nei confronti delle vittime su cui indaga. Dotato di un istinto fuori dal comune e di un innato anelito alla ricerca della verità e della giustizia, riesce a risolvere casi molto complicati mentre affronta i fantasmi del proprio passato. Sul campo è affiancato dalla sergente Soroya Dass (Mirrah Foulkes) nelle sue indagini.

Ecco le trame di Harrow su TopCrime per gli episodi 3 e 4, intitolati rispettivamente Hic Sunt Dracones e Finis Vitae Sed Non Amoris, in onda martedì 16 novembre dalle 21.10 sul canale TopCrime.

Harrow deve analizzare un braccio umano recuperato dallo stomaco di un coccodrillo.

Nel giardino di una casa vengono trovati i resti di una donna. L’analisi di Harrow sul corpo rivela qualcosa di inaspettato sull’identità della vittima. Intanto Dass cerca indizi sul caso delle ossa.

La programmazione di Harrow su TopCrime proseguirà con i restanti episodi della prima stagione, composta da 10 episodi, ogni martedì in prima serata, con due capitoli a settimana. Harrow ha avuto tre stagioni su ABC negli Stati Uniti, tutte trasmesse in anteprima in Italia su Fox, canale Sky, dal 2018 al 2021 e ora in prima visione in chiaro su TopCrime.