La One UI 4.0 basata su Android 12 in versione stabile è sbarcata nelle scorse ore a bordo dei Samsung Galaxy S21, ma qualcosa si sta già muovendo anche per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Come riportato da ‘tizenhelp.com‘, la seconda beta è in fase di distribuzione in Corea del Sud (il programma beta è stato aperto a fine ottobre per i dispositivi appena citati).

L’upgrade comprende una serie di miglioramenti e di correzioni di bug, alcuni dei quali relativi alla lockscreen, che soffriva di alcuni rallentamenti, fino ad arrivare alle prestazioni della fotocamera, alla connessione automatica del Wi-Fi, passando per l’app Samsung Health, fino poi all’errore che non consentiva al display di funzionare con un refresh rate a 120Hz. La seconda beta della One UI 4.0 basata su Android 12 e destinata ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 garantisce correzioni molto importanti, come potete vedere, e rappresenta un passo in avanti di un certo livello rispetto alla prima beta, che presentava diverse lacune (tra cui quelle che vi abbiamo sopra descritto, che però non sono le uniche rinvenute dagli utenti che hanno deciso di aderire al programma).

Il rilascio della seconda beta della One UI 4.0 basata su Android 12 è avvenuto a bordo dei Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 solo in Corea del Sud, ma si suppone raggiungerà presto anche altri mercati. La versione finale dovrebbe comunque essere prevista per il mese di dicembre, come già annunciato dallo stesso produttore asiatico (la velocità con cui i lavori stanno proseguendo non lascia pensare possano esserci, in qualche modo, degli avanzamenti improvvisi nella tabella di marcia). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.