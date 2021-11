Ci sono buone notizie per i proprietari del Samsung Galaxy S10 Lite, che sta ricevendo in queste ore la patch di sicurezza di novembre 2021, l’ultima distribuita da Google. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul, nella giornata appena trascorsa, ha iniziato a rilasciare la versione stabile dell’aggiornamento ad Android 12 per il Samsung Galaxy S21. Oggi il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2021 per il Samsung Galaxy S10 Lite.

L’ultimo upgrade viene fornito con la versione firmware G770FXXS6EUK1, in grado di risolvere dozzine di exploit riscontrate nei dispositivi Android in generale e Galaxy in particolare. Non abbiamo ancora a disposizione il registro delle modifiche, ma immaginiamo che l’aggiornamento possa anche contenere miglioramenti alla stabilità del telefono. Il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy S10 Lite è attualmente disponibile in Spagna, ma dovrebbe espandersi in più mercati nelle prossime settimane. Se risiedete nella penisola iberica o possedete comunque un Samsung Galaxy S10 Lite di importazione spagnola, potreste procedere da subito alla ricerca dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2021 seguendo il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, avendo cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50%, e magari effettuando prima anche un backup dei vostri dati (da poter ripristinare qualora qualcosa dovesse andare storto durante l’installazione, che di per sè non comporta la perdita dei dati).

Il Samsung Galaxy S10 Lite è stato lanciato ad inizio 2020 con la One UI 2 basata su Android 10. La società asiatica ha poi rilasciato la One UI 3.1 basata su Android 11 all’inizio di quest’anno. Il device riceverà almeno un altro importante upgrade del sistema operativo Android in futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.