Purtroppo non funzione Vodafone oggi per un discreto numero di clienti dell’operatore. I problemi riguardano soprattutto la rete e dunque a diversi italiani è inibita la possibilità di navigare sui siti, utilizzare social e altri servizi online. Alle ore 9 di questo martedì di metà mese sono presenti numerose anomalie, di seguito tutte elencate.

Intanto c’è da capire quale sia la portata dei problemi di rete odierno. La verità è che non funziona Vodafone oggi per un numero non certo esiguo di clienti. Il servizio Downdetector registra centinaia di testimonianze di utenti colpiti dal down, almeno al momento di questa pubblicazione. Le difficoltà di questi minuti riguardano per lo più il servizio di rete internet da mobile, dunque il collegamento alla rete da smartphone o tablet con la SIM dell’operatore. Almeno per il momento non ci sarebbero particolari anomalie invece per il servizio di reta di casa sempre fornito dal vettore, ma la situazione è in continuo divenire.

Come comportarsi se non funzione Vodafone oggi? I numeri di assistenza dell’operatore sono sempre gli stessi ma meglio ribadirli. Per gli utenti privati che chiamano dall’Italia resta sempre attivo il 190, mentre dall’estero sarà utile il recapito +39 349 2000190. Per quanto riguarda la clientela business i canali di supporto sono diversi e rispondono al 42323 nel caso di chiamata dall’Italia e al +39 348 2002323 nel caso di contatto dall’estero.

Aggiornamento 9:10 – Al momento di questo nuovo punto sul down, le anomalie Vodafone odierne stanno continuando per un certo numero di clienti. Le problematiche riguardano ancora la rete mobile, dunque prettamente le connessioni da smartphone in questa giornata. Non sono pervenuti feedback da parte del vettore che chiariscano i motivi delle difficoltà. Proprio per questo motivo, ancora non è possibile ipotizzare i tempi di risoluzione per gli errori di rete. Non mancheranno ulteriori approfondimenti nel caso di novità.

Aggiornamento 10:00 – Le difficoltà stanno progressivamente rientrando.