Nella penultima puntata di Cuori vedremo Alberto battersi per Delia. Questo è quello che si evince dalle anticipazioni degli episodi dal titolo “La sconfitta” e “Il paziente zero” in onda domenica prossima, il 21 novembre, nel prime time di Rai1. Ancora una volta al centro di tutto ci sarà Delia e non per via dei suoi sentimenti che l’hanno messa in una situazione poco carina ma anche per via della sua professione.

ATTENZIONE SPOILER!

A sconvolgere la vita di Delia in questi giorni sarà la morte di una paziente, Margherita. La dottoressa è convinta di averne causato la morte facendo un grave errore in sala operatoria ma a quel punto toccherà proprio ad Alberto cercare di correre in suo soccorso andando alla ricerca della verità. Delia è scossa dopo la morte della sua paziente e pensa seriamente di mollare la presa piegandosi a quei pregiudizi che ha cercato sempre di combattere a colpi di successi, lo farà davvero?

Proprio nella penultima puntata di Cuori in onda domenica sera, 21 novembre, Cesare e Alberto saranno dalla sua parte convinti che la morte di Margherita sia stata causata dai loro avversari per tentare di estromettere il primario. Questo significa che Delia non ha nessuna colpa, Mosca avrà il coraggio di andare fino in fondo? Sembra che il dottore presto farà i conti con la sua coscienza.

Ecco il promo della puntata di questa sera:

"Io lo so che è sbagliato, però sono felice."#Cuori la 6^ puntata STASERA 16 novembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/zuZEipbC6O — Rai1 (@RaiUno) November 16, 2021

Cuori tornerà in onda anche questa sera, eccezionalmente al martedì, con due nuovi episodi in cui Alberto finalmente ammetterà i suoi sentimenti per Delia anche alla sorella che sembra davvero poco convinta sulla loro possibile relazione. Finirà per mettere i bastoni tra le ruote ai due come ha già fatto in passato? Dall’altra parte, Delia farà i conti con il ritorno di Cesare, forse il dottore nasconde qualcosa su possibili problemi di salute che lo riguardano?