Il portiere del Napoli e della Nazionale colombiana, David Ospina, potrebbe essere vicino al rinnovo del contratto fino al 2025 con il club di Aurelio De Laurentiis. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e questo significa che bisogna decidere e muoversi in fretta per non farlo partire. L’estremo difensore azzurro, 34 anni ad agosto, è ormai diventato ilportiere titolare della compagine partenopea. Grazie alle ottime prestazioni, alla grande esperienza e alla fiducia che mostra ogni qualvolta che scende in campo, il portiere è molto apprezzato dall’intera piazza e dal tecnico Luciano Spalletti.

Quale sarà il futuro di Ospina, soprannominato ‘El Patron’? Secondo l’edizione giornaliera della ‘Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero interessanti novità che riguardano proprio il nuovo contratto. Dal quotidiano sportivo, infatti, si può leggere che per il portiere colombiano, che ha scavalcato Alex Meret nelle ultime gerarchie, si affaccia l’ipotesi di un rinnovo fino al 2025, da discutere. Qualora David non dovesse rinnovare il Napoli rischia di perderlo a parametro zero al termine della stagione, dunque deve accelerare nelle operazioni.

Il club partenopeo, per tale motivazione, avrebbe inviato al numero 25 azzurro messaggi subliminali. Ecco l’indiscrezione riportata dal quotidiano sportivo il ‘Corriere dello Sport’’: il contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e costringe a riflettere in fretta per non lasciare che dal buio possa sorgere una possibile concorrente che offra garanzie contrattuali al portiere colombiano. Il Napoli ha inviato messaggi a David Ospina in maniera elegante, così da iniziare a dialogare per il rinnovo. Ovviamente gli anni ci sono, ma è anche vero che l’estremo difensore gode di un fisico integro e di una qualità molto elevata, valorizzata anche da una personalità che viene elargita senza eccessi, senza far rumore, considerato il fatto che per farsi sentire non è necessario urlare.