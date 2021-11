La Fantastica Signora Maisel 4 si tinge di malinconia nei primi scatti promozionali diffusi da Prime Video: nelle immagini che anticipano i nuovi episodi in arrivo sullo streamer di Amazon, la protagonista Midge appare piuttosto incupita, distesa su un divano in quello che sembra essere un camerino.

Nelle prime foto de La Fantastica Signora Maisel 4, Midge è circondata da paillettes e piume, con indosso il suo abito da palcoscenico nero, ma nulla sembra gridare alla meraviglia dello spettacolo dal vivo. Piuttosto, l’ex casalinga col talento per la commedia appare in uno stato contemplativo, forse in cerca di un senso alle scelte di vita realizzate finora, che l’hanno portata in una situazione di precarietà assoluta.

Presumibilmente La Fantastica Signora Maisel 4 ripartirà da dove si era interrotta la terza stagione, con un doppio imprevisto per Midge: da un lato ha perso il suo posto nel tour di Shy Baldwin per via della sua schiettezza, dall’altro è stata costretta a lasciare il suo appartamento per via del problema col gioco d’azzardo di Susie. Come riuscirà a ricominciare? Cosa accetterà di fare pur di sbarcare il lunario e continuare ad inseguire la sua passione per lo spettacolo dal vivo?

@Amazon Prime Video

Un’altra foto de La Fantastica Signora Maisel 4 ritrae invece Abe e Rose sorridenti mentre si godono una cena davanti alla tv.

@Amazon Prime Video

La Fantastica Signora Maisel 4 vedrà la partecipazione al cast degli ex interpreti di Gilmore Girl Kelly Bishop e Milo Ventimiglia, che si riuniscono con i creatori e showrunner di entrambe le serie, i coniugi Amy Sherman e Daniel Palladino. Avrà un ruolo anche Jason Ralph (The Magicians), marito della star della serie Rachel Brosnahan. La quarta stagione è attesa su Prime Video all’inizio del 2022.