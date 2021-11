Il Collegio 6 non va in onda oggi, 16 novembre, su Rai2. Brutte notizie per i fan del programma, almeno in parte visto che la puntata che non andrà in onda nel prime time della rete giovane, sarà comunque disponibile su RaiPlay in streaming per la gioia dei giovanissimi. Non sappiamo ancora se la Rai procederà poi al recupero della puntata in tv ma quello che è certo è che i fedelissimi questa sera potranno comunque non rinunciare alle disavventure dei nuovi collegiali.

Ufficialmente Il Collegio 6 non va in onda ma ufficiosamente sì visto che non solo la puntata sarà disponibile in streaming ma sarà cruciale per questa edizione visto che il Preside si preparerà a consegnare le tabelle di metà corso. Le anticipazioni rivelano che in questo quarto appuntamento il Preside è pronto per il tradizionale discorso d’inizio settimana e concluderà con la consegna delle pagelle di metà corso.

Facce da Alert! 🚨

Questa sera si viaggia verso il 1977 On Demand ✈️ #IlCollegio si prende una pausa su #Rai2, ma vi aspetta alle 21.30 in esclusiva solo su #RaiPlay con una nuova puntata. Siete pronti? 💥 pic.twitter.com/5E3o8V7aw9 — Rai2 (@RaiDue) November 16, 2021

Il docu-reality sui ragazzi, ambientato in questa edizione negli anni ‘70, metterà gli studenti uno contro l’altro dividendoli in due squadre per impegnarli in una partita di calcio per dare vita a un vero e proprio ‘derby del Collegio’. Gli studenti si cimenteranno poi in uno shooting fotografico e anche questa volta vi prenderanno parte divisi in 4 gruppi per creare lo scatto perfetto.

La competizione si sposterà poi sul piano canoro e danzante e in questo caso toccherà ad una coppia distinguersi sugli altri portando a casa un meritato premio finale. I collegiali parteciperanno, infine, ad un nuovo progetto sul cinema che li terrà impegnati ma, nonostante questo, ci sarà anche tempo per rapporti personali e bravate. I più ribelli agiranno di notte per trasgredire le regole. Riusciranno a sfuggire agli occhi vigili di professori e sorveglianti?

Siamo sicuri che i problemi non mancheranno così come le punizioni.