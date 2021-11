Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago P.D. 9 debuttano in prima visione su Sky Serie martedì 16 novembre, subito dopo il finale delle stagioni precedenti trasmesso dalla stessa rete una settimana prima.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago P.D. 9 arrivano in Italia senza soluzione di continuità rispetto alle stagioni 6, 9 e 8 dei rispettivi format, che Sky Serie ha trasmesso ogni martedì negli ultimi mesi.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago P.D. 9 sono i capitoli più recenti delle serie del franchise creato da Dick Wolf, trasmessi negli Stati Uniti su NBC dallo scorso settembre e ora disponibili anche in Italia in prima visione assoluta sia su Sky Serie che in streaming e on demand su Now.

Ecco le trame di Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago P.D. 9, in onda in quest’ordine con le rispettive première di stagione il 16 novembre in prima serata dalle 21.10 sul canale 112 di Sky.

Chicago Med 7×01

Halstead aiuta Goodwin in un’indagine segreta. Archer e Charles hanno a che fare con due gemelli che insistono nell’essere identici dentro e fuori. Stevie e Dylan curano un giovane paziente con anemia…

Chicago Fire 10×01

La stazione dei pompieri 51 affronta le conseguenze del salvataggio della barca rovesciata. Gallo, Ritter e Violet parlano di un lavoro occasionale a cui sono interessati.

Chicago P.D. 9×01

Burgess combatte per rimanere in vita mentre la squadra cerca il suo rapitore. Sam Miller è alla disperata ricerca dell’assassino di suo figlio. Voight e Upton affrontano le conseguenze della loro decisione.

La programmazione di Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago P.D. 9 proseguirà con un episodio di ciascuna serie in onda ogni martedì in anteprima esclusiva su Sky Serie.