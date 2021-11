Heath Freeman è morto a soli 41 anni. Un’altra devastante notizia arriva dagli Usa e sconvolge i fan delle serie tv e, in particolare, proprio della longeva Bones in cui proprio l’attore è stato protagonista nelle prime due stagioni nei panni del temuto serial killer Howard Epps.

Chi ha seguito la serie sa bene di chi stiamo parlando, il famoso serial killer era in carcere quando Bones e Booth hanno iniziato a seguire il suo caso per poi scoprire che la sua condanna a morte era giusta perché non solo era colpevole di quell’omicidio ma anche di tanti altri. La sua storia ha irretito il pubblico che ha temuto il peggio anche per Bones ad un certo punto almeno fino alla sua uscita di scena nella seconda stagione.

Da allora sono passati quindici anni e Heath Freeman è andato avanti con la sua carriera tra ruoli da guest star in altre serie tv (vedi NCIS) e parti in film per il cinema (vedi Skateland).

Heath Freeman è morto improvvisamente all’età di 41 anni e la causa della morte non è stata annunciata, ma l’ex star di Miss USA e Pacific Blue Shanna Moakler ha rivelato domenica che Freeman è morto nel sonno. La notizia è stata poi confermata dal manager di Freeman a EW. Proprio Shanna Moakler ha condiviso una sua vecchia foto con Freeman sul suo account Instagram dicendosi “affranta” dopo aver appreso della morte del suo amico.

Ecco il suo post Instagram:

Al momento non ci sono altri dettagli sulla sua morte che sembra essere avvenuta a causa di un malore improvviso. Il resto lo scopriremo forse nei prossimi giorni con i risultati dell’autopsia. Emily Deschanel e David Boreanaz non hanno ancora commentato la notizia sui social.