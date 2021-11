Adesso il Samsung Galaxy A03 Core è ufficiale (lo trovate sul sito del produttore asiatico): parliamo di uno smartphone di fascia bassa che il colosso di Seul ha deciso di portare sul mercato internazionale. Il device ha uno schermo Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione HD+, ed è spinto da un processore octa-core (probabilmente il riferimento è all’Unisoc SC9863A), con 2GB di RAM e 32GB di storage interno (espandibile tramite microSD). La connettività 4G è presente, così come il supporto DualSIM (molto utile per chi possiede due utenze telefoniche).

La fotocamera posteriore conta un sensore singolo da 8MP, (AF, apertura f/2), mentre quello frontale un sensore da 5MP (FF, apertura f/2.2). La batteria del Samsung Galaxy A03 Core ha una capacità da 5000mAh, con dimensioni pari a 164,2×75,9×9,1mm. Il device sarà disponibile nelle colorazioni Blue e Black (due nuance evergreen che piacciono sempre e che difficilmente tendono a stancare l’occhio del proprietario, al contrario magari di altri colori più accesi). Non sappiamo quando effettivamente il Samsung Galaxy A03 Core verrà lanciato sul mercato internazionale: per questo attendiamo nuove conferme da parte del colosso di Seul.

Un discorso che non mancheremo di approfondire a tempo debito, non appena saranno disponibili altre informazioni, magari dispensate direttamente dall'OEM asiatico. L'eventuale successo commerciale del Samsung Galaxy A03 Core dipenderà dal prezzo di vendita che l'azienda sudcoreana deciderà di applicargli, sperando possa mantenersi il più basso possibile (come dovrebbe essere visto che è di un entry-level che si sta parlando, e non di un dispositivo di fascia media).