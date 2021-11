Capodanno Rai a Terni: la TV di Stato festeggia l’arrivo del nuovo anno in piazzale di Acciai Speciali Terni. Ormai è ufficiale da qualche tempo e sono già state avviate le trattative per gli ospiti attesi per calcare il palco della notte di San Silvestro.

Non solo Mediaset, anche la Rai torna a festeggiare il tradizionale Capodanno in piazza, sospeso lo scorso anno a causa della pandemia covid-19 che ha interrotto ogni evento dal vivo. Se Canale 5 sarà a Bari, Rai1 sarà a Terni e alla conduzione ci sarà l’ormai veterano Amadeus che a febbraio si troverà nuovamente al timone del Festival di Sanremo.

Il Capodanno Rai accoglierà diversi degli artisti che saranno poi in gara nella categoria dei Campioni del Festival della Canzone Italiana, ad oggi top secret. Ci saranno poi altri super ospiti che non mancheranno all’appello di Amadeus. Tra i primi nomi, spunta quello di Claudio Baglioni, che potrebbe essere presto confermato per un set di Capodanno sulle note delle sue migliori canzoni, in diretta sul primo canale Rai.

Ma si parla anche dei Maneskin. Il gruppo che conquista l’Europa di giorno in giorno potrebbe tornare in Rai per festeggiare il nuovo anno. Per i Maneskin sarebbe un gradito ritorno dopo il trionfo all’ultimo Festival di Sanremo che li ha portati a vincere in Europa prima all’Eurovision Song Contest e poi agli MTV EMA (nella categoria Best Rock). Non c’è ancora nulla di certo, però, anche se sembra che la Rai voglia portare al concerto il gruppo guidato da Damiano David e si mobiliterà per farlo.

Del resto, il prossimo anno l’Eurovision si terrà in Italia, a Torino, proprio grazie al trionfo dei Maneskin. La Rai darà ampia copertura all’evento e pensa già ad un legame con il Festival di Sanremo 2022. Il filo conduttore di tutto questo risiede proprio nei Maneskin che sembrerebbero immancabili, quindi, al concerto di Capodanno Rai a Terni.