Birdy a Milano nel 2022, per un unico concerto italiano in programma al Fabrique. L’artista annuncia la tournée in Europa attesa per il prossimo anno che includerà una sola tappa in Italia.

Il concerto italiano di Birdy si terrà al Fabrique il 29 maggio e i biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 19 novembre su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici.

La cantautrice britannica presenterà i brani del suo nuovo album, Young Heart, già ai vertici delle classifiche UK. Pubblicato ad aprile 2021, è il quinto album in studio della cantante. Contiene 16 tracce ed è stato venduto in diversi formati: CD, cassetta, vinile, digitale.

Il vinile è stato fabbricato con plastica riciclata e confezionato con carta riciclata, a dimostrazione di un’attenzione maggiore all’ambiente da parte dell’artista che il prossimo anno sarà finalmente in tour.

Non ha infatti potuto intraprendere tournée live quest’anno a causa della pandemia da covid-19 che ha imposto lo stop agli eventi.

Il prossimo anno la tournée la porterà sui palchi di tutta Europa e l’Italia non resterà esclusa dal suo lungo giro.

In scaletta, nell’unico concerto italiano atteso al Fabrique, i brani del quinto disco di inediti in aggiunta a quelli più noti estratti dai precedenti progetti discografici che hanno contribuito a farla conoscere ed apprezzare in tutta Europa.

Non mancheranno le hit più celebri del suo percorso che le hanno permesso di raggiungere i vertici delle classifiche radio e di vendita e platee di ammiratori sempre più vaste.