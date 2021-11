Bisogna aggiornare il quadro della situazione relativo al Black Friday 2021 MediaWorld, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte sono state rilanciate nuove offerte che possiamo considerare valide fino a domani 17 novembre. Almeno per quanto riguarda lo shop online di questo marchio. Dopo aver analizzato i vari aggiornamenti relativi all’evento “Single Days“, come avrete notato nei giorni scorsi sul nostro magazine, proviamo dunque a concentrarci sui prossimi scenari all’interno di questo store.

Indicazioni aggiornate sul Black Friday 2021 MediaWorld fino al 17 novembre

Come stanno le cose in queste ore? Effettivamente, gli spunti di interesse per il Black Friday 2021 MediaWorld sono molteplici come potrete facilmente immaginare. L’apposita pagina, aggiornata di recente, consente di suddividere le promozioni in svariate categorie. Ad esempio, di recente sono stati messi in evidenza prodotti come SONY XR55X90J smart ultra HD 4K 55′‘, una Smart TV 55” Ultra HD (4K) disponibile a 899 euro, con quasi 500 euro di sconto rispetto al prezzo solitamente stabilito da MediaWorld.

Andando avanti, sempre in ambito tv attira l’attenzione anche SAMSUNG Crystal UHD 4K UE55AU7170 Titan Gray 2021 a 499 euro, assicurando agli utenti un risparmio di 300 euro. Senza dimenticare LG Oled 4K OLED48A16LA 2021 a 899 euro. Quanto alla telefonia, occhi puntati sul tanto chiacchierato iPhone 12 mini 64GB Nero a 649 euro e sul Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256Gb Phantom Black a 1749 euro. A questi si aggiunge un indossabile come Apple Watch Series 3 GPS 38mm in alluminio grigio siderale Sport nero a 149 euro.

Restando nel mondo Apple, con il Black Friday 2021 MediaWorld e con questa tornata di offerte valide fino a domani, invito tutti a fare attenzione anche al MacBook Air 13” 256GB (Chip Apple M1) Grigio Siderale MGN63T/A 2020, che ora si può acquistare a 999 euro. Insomma, ne abbiamo per tutti i gusti, ma nella pagina indicata sicuramente troverete altri spunti interessanti per i vostri acquisti.