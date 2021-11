Il nuovo album di Coez è Volare, e ci avevamo tutti visto lungo. Dopo le 3 anticipazioni lanciate negli ultimi mesi, il cantautore di Nocera Inferiore è pronto a rilanciarsi con un disco nuovo, il primo a due anni di distanza da È Sempre Bello (2019).

Dopo i singoli Wu-Tang, Flow Easy e Come Nelle Canzoni, Coez rompe il silenzio con una delle novità più attese del 2021. Il cantautore ha già avviato la promozione dell’album nel suo stile: affacciarsi sulle strade. Per questo la scritta: “Volare è già il tuo disco preferito” è presente da oggi – lunedì 15 novembre – su alcuni tram pubblici delle città di Milano, Roma e Napoli. Coez sceglie i tram come luogo in cui le persone trascorrono il loro quotidiano, scelta che ha un precedente con i manifesti affissi per È Sempre Bello.

Per il cantautore è un 2021 pieno di novità. Dopo le varie collaborazioni, questo è l’anno in cui Coez annuncia il suo ritorno sul palco con una serie di concerti che partiranno da Torino nel gennaio 2022 e termineranno a Roma il 22 febbraio. Volare è disponibile in pre-order su coezvolare.com nelle versioni su formato CD, vinile nero colorato e sarà disponibile anche nel formato digitale in streaming e digital download. Sul sito sono disponibili anche tre bundle: quello che include la t-shirt con la scritta “amore vaffan*ulo”, un altro con la t-shirt e la scritta “volare” e la versione “all-in” che include tutto il merchandising appena elencato.

Per annunciare l’album, Coez ha pubblicato un freestyle dal titolo Volare, appunto, sui suoi profili social:

“Volare è inteso come staccarsi da terra ma non solo, vuoi vincere una guerra ma non solo. Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più, e che ca**o. È non tornare a casa dopo un concerto, non conta se ho sofferto, guarda come mi diverto. Volare è un cielo aperto, a chi mi chiede i soldi fanno la felicità, e certo. Noi dormivamo su un letto che era un divano, lo stesso ci volavo, e scivolava la mia mano piano dentro i tuoi jeans, baby, ti chiederà chi sono solo perché è un po’ che non mi vedi. Volare è fare un tiro e guardare l’immenso, sentirsi solo un puntino nell’universo, capire che c’è un prezzo da pagare ma volare è la paura di cadere e il gusto di saltare. È ogni fratello che è volato in cielo presto, se non decolla meglio dircelo presto. Volare è un fan che mi chiede un cinque senza foto, volare è nonostante il vuoto. È non seguire lo spartito, scolare qualche litro, let it go, let it be come i Beatles. A chi da sempre mi ha seguito, l’ha già capito, Volare è già il tuo disco preferito”.

Il nuovo album di Coez sarà fuori il 3 dicembre 2021 e presto potrebbe arrivare un nuovo estratto. Volare è il sesto disco in studio del cantautore, che negli anni ha conquistato una fetta sempre maggiore di pubblico con singoli come Faccio Un Casino, La Musica Non C’è, Domenica e La Tua Canzone.