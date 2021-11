L’Ispettore Barnaby 22 prosegue col secondo episodio in onda su Giallo lunedì 15 novembre, in prima visione assoluta per l’Italia e in prima serata.

L’Ispettore Barnaby 22 è la stagione più recente del dramma investigativo in costume, storico format di ITV in onda dal 1997 nel Regno Unito. In Italia la serie è arrivata nel 2003 ed è passata dal palinsesto di La7 a quello di Giallo, il canale dedicato agli appassionati dei generi giallo, poliziesco e legale.

Il secondo episodio de L’Ispettore Barnaby 22 è ambientato tra i corridoi di un centro di riabilitazione in uno dei villaggi dell’immaginaria contea inglese di Midsomer. Ecco la trama de L’Ispettore Barnaby 22 per l’episodio dal titolo Lo Stitcher Society, in onda lunedì 15 novembre dalle ore 21.10 su Giallo, canale 38 del digitale terrestre.

Un ambiguo nuovo membro, che è stato assolto dall’accusa di omicidio anni prima, è l’ultimo entrato in un club di riabilitazione cardiaca post-operatoria. Dopo il suo arrivo, il fondatore della clinica viene assalito e i sogni di una seconda possibilità di vita per i membri iniziano ad essere stroncati.

L’Ispettore Barnaby 22 è composta da sei episodi, ciascuno dedicato ad un caso da risolvere: Giallo ne trasmette uno a settimana in prima serata il lunedì, per un totale di sei appuntamenti in prima visione. La programmazione della nuova stagione dello storico dramma di ITV è partita lo scorso 8 novembre sul canale 38 del digitale terrestre e proseguirà con un episodio inedito ogni lunedì fino al 13 dicembre.