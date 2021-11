Non possiamo ancora considerarlo ufficiale il calendario relativo ai Samsung Galaxy che nei prossimi mesi riceveranno l’aggiornamento con One UI 4.0, ma indubbiamente oggi 15 novembre è possibile aggiungere un altro capitolo rispetto a quello che vi abbiamo riportato la scorsa settimana sul nostro magazine. Tutto nasce dal leaker di Twitter, FrontTron, il quale ha reso pubblico per tutti un post che ora risulta cancellato. Al suo interno si descrive in dettaglio la roadmap della One UI 4.0.

Cosa sappiamo sul calendario per One UI 4.0 sui Samsung Galaxy

A trattare la questione anche SamMobile, con cui abbiamo avuto un supporto importante nel recuperare le informazioni inizialmente pubblicate a proposito del calendario per One UI 4.0 sui Samsung Galaxy. Cosa dobbiamo aspettarci? Ovviamente, a godere di una corsia preferenziale saranno per forza di cose i vari Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. I top di gamma 2021, infatti, riceveranno l’aggiornamento stabile One UI 4.0 con ogni probabilità durante il mese di novembre 2021.

Particolarmente caldo, poi, dicembre 2021. In quelle settimane, infatti, avremo un calendario fitto a detta della fonte, visto che sarà il turno dei vari Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G. Salvo imprevisti, dunque, tutti questi prodotti riceveranno l’aggiornamento con il suddetto pacchetto software prima di Natale. Questo, nonostante ad oggi manchi una beta One UI 4.0 per i suddetti modelli.

La marcia del firmware non si arresterà con l’arrivo del nuovo anno. Gennaio 2022, infatti, sarà dominato dai vecchi smartphone di punta, come i cosiddetti Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ e l’intera serie Galaxy S10. A loro si uniranno i modelli di fascia media come il Galaxy A52s 5G, il Galaxy A42 5G e altri. Dunque, svolta in arrivo per tutti con l’aggiornamento One UI 4.0.