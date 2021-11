Uno psicanalista che finisce in analisi quando le sue tre figlie ormai adulte tornano nella loro casa paterna, questo è quello che c’è alla base di Tutta Colpa di Freud la serie italiana che presto debutterà in chiaro su Italia1. Claudio Bisio tiene le redini del cast che vede protagoniste proprio le sue figli televisive ovvero Caterina Shula nei panni di Sara, Marta Gastini in quelli di Marta e quelli di Demetra Bellina in quelli di Emma.

A loro si uniranno anche Valerio Morigi, Claudia Pandolfi (attualmente in scena su Rai1 al fianco di Alessandro Gassman) e Max Tortora. La trama della serie riprende quindi quella del film con Claudio Bisio nei panni di questo dottore, Francesco, psicanalista cinquantenne che si ritrova a fare i conti con attacchi di panico e ansia quando le sue tre figlie tornano a vivere con lui portandosi dietro i loro drammi.

A quel punto Francesco non potrà far altro che farsi aiutare da un collega finendo lui stesso in terapia e a dare il volto alla collega che si occuperà di lui e di questi suoi malesseri non poteva che essere Claudia Pandolfi. Cosa succederà tra i due a quel punto? Al momento Tutta Colpa di Freud è composta da otto episodi ordinati da Amazon e già disponibili sulla piattaforma mentre su Canale5 proprio oggi è spuntato il primo promo che preannuncia le 4 puntate in arrivo.

Questo significa che la messa in onda della serie è alle porte e che Tutta Colpa di Freud potrebbe arrivare in tv proprio al posto di Storia di Una Famiglia Perbene in onda fino a fine mese su Canale5, salvo cambiamenti nella programmazione. La serie tv con Claudio Bisio sbarcherà in prima serata nella prima settimana di dicembre per andare in onda tutto il mese? Lo scopriremo solo in questi giorni grazie ai promo in rotazione su Canale5.