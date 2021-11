Alla fine sarà Jennifer Garner la protagonista della prossima serie drammatica di Apple TV+, The Last Thing He Told Me, basata sull’omonimo best-seller del New York Times scritto da Laura Dave.

Jennifer Garner sostituirà Julia Roberts, inizialmente destinata ad essere la protagonista dell’adattamento: il premio Oscar per Erin Brockovich ha dovuto abbandonare il progetto a causa di un conflitto d’impegni, dovuto alla sua partecipazione ad un’altra serie, Gaslit di Starz, in cui recita al fianco di Sean Penn. The Last Thing He Told Me, creata da Laura Dave e dal vincitore dell’Academy Award Josh Singer (Spotlight), è l’adattamento di un best seller che ha resistito più di sei mesi nella lista dei libri più venduti del NYT, con oltre 1,3 milioni di copie piazzate.

Jennifer Garner interpreterà una donna che instaura una relazione inaspettata con la figliastra sedicenne, mentre cerca la verità sul motivo per cui suo marito è misteriosamente scomparso: “Non potrei essere più emozionata! Non potrei essere più grata!” ha commentato l’attrice dopo che Deadline ha dato la notizia del suo ingresso nel cast in sostituzione della Roberts. Garner ha anche ringraziato Reese Witherspoon, che è la produttrice esecutiva della serie con la sua casa di produzione Hello Sunshine.

Jennifer Garner entra nel progetto non solo come interprete, ma anche come produttrice esecutiva, ruolo che condivide con Laura Dave, Josh Singer e Lauren Neustadter.

Inoltre per Jennifer Garner The Last Thing He Told Me rappresenta un consolidamento del rapporto professionale con Apple Tv+: si tratta infatti del secondo progetto per lo streamer della casa di Cupertino, visto che l’attrice è destinata ad essere alla guida del cast di My Glory Was I Had Such Friends, altra produzione tratta da un libro, in questo caso l’omonimo libro di memorie di Amy Silverstein.

Jennifer Garner, che ha fatto la storia della serialità televisiva con Alias, è apparsa di recente nella commedia Yes Day e nella serie HBO Camping di Lena Dunham e Jenni Konner. Prossimamente sarà anche nel film d’azione The Adam Project, con Ryan Reynolds, Zoe Saldana e Mark Ruffalo.