Adesso il Realme GT Neo 2 5G è disponibile in Italia, peraltro ad un prezzo pure competitivo. Su eBay è possibile comprarlo risparmiando oltremodo sul prezzo di listino tramite il codice sconto ‘NOV21EDAYS‘. Il Realme GT Neo 2 5G con 8GB di RAM e 128GB di storage interno è disponibile al prezzo di 377,99 euro in luogo dei 419,99 euro di listino, mentre il modello con 12GB di RAM e 256GB di memoria adesso è sceso a 413,99 euro dai 459,99 euro iniziali (sempre inserendo il codice promozionale ‘NOV21EDAYS’).

Il coupon è valido fino al prossimo 21 novembre: potete riflettere sull’acquisto del Realme GT Neo 2 5G per circa una settimana, ed avete quindi tutto il tempo che vi servirà per tirare le dovute conclusioni. Vi ricordiamo che il device monta uno schermo AMOLED da 6.62 pollici e risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 870, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1. La fotocamera posteriore include tre sensori, di cui il principale da 64MP, mentre la selfie-cam è di 16MP, collocata nel punch hole sul display (tra le migliori soluzioni disponibili al momento). La batteria del Realme GT Neo 2 5G ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il sistema operativo di riferimento è Android 11 con la personalizzazione dell’interfaccia proprietaria Realme UI 2.0.

Un dispositivo che merita l’attenzione degli appassionati, soprattutto di quelli che cercano uno smartphone a cui non manchi niente, o quasi. Il prezzo è ottimo, come pure le specifiche tecniche del Realme GT Neo 2 5G, che ha ben poco da invidiare ai top di gamma più rinomati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.