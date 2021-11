Lo Xiaomi 12 Lite potrebbe mantenere dimensioni compatte, pur non lesinando sulle specifiche tecniche. Come riportato da ‘gizchina.com‘, il device dovrebbe includere uno schermo da 6.3 pollici, con un particolare lavoro svolto sulle cornici per abbatterne ulteriormente lo spessore ed offrire la comodità di uno smartphone compatto, da poter anche utilizzare con una sola mano al momento del bisogno. Lo Xiaomi 12 Lite sarà spinto probabilmente dal processore Snapdragon 870 di Qualcomm, un SoC studiato per i dispositivi appartenenti alla fascia medio-alta del mercato, in grado di abbinare buone prestazioni ad un basso impatto energetico (cosa che lo impreziosirà ancora di più agli occhi del pubblico).

Lo schermo del device presenterà una risoluzione FullHD+ ed una frequenza di refresh rate a 120Hz, insieme ad una batteria con supporto alla ricarica rapida e ad una tripla fotocamera posteriore con sensori diversi a seconda dei mercati di destinazione. Il modello in vendita nel territorio cinese dovrebbe includere un sensore wide, un ultra-wide ed uno zoom ottico, mentre la variante internazionale un sensore wide, un ultra-wide ed un sensore macro. Lo Xiaomi 12 Lite darà filo da torcere ad iPhone 13, dispositivo con cui, almeno a grandi linee, ha qualcosa in comune.

Staremo a vedere in quale fascia di prezzo verrà collocato lo smartphone, che rappresenterà la versione leggera ed economica degli altri Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 Ultra, tutti in presentazione nel giro di poche settimane (non bisognerà aspettare molto prima di vederli debuttare). Se un lato il Black Friday 2021 fa molto gola per le tante offerte già disponibili sul fronte smartphone, potreste anche lasciarvi tentare da questo Xiaomi 12 Lite, in arrivo comunque entro poco tempo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.