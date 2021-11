Ci risiamo! La Nazionale italiana di calcio, questa volta allenata dal CT Roberto Mancini, si ritrova a combattere per cercare la tanto attesa qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri, dopo l’amaro 1-1 di venerdì scorso all’Olimpico di Roma contro la Svizzera, questa sera, lunedì15 novembre, alle ore 20.45 saranno impegnati nell’ultimo turno (ottava giornata del Girone C) contro l’Irlanda del Nord al Windsor Park di Belfast. La situazione, purtroppo, si è complicata per l’Italia in seguito al pareggio casalingo contro gli elvetici. Infatti ora, per mantenere il primo posto in classifica e conquistare la qualificazione diretta ai Mondiali, la compagine azzurra dovrà obbligatoriamente vincere contro gli irlandesi e sperare in un risultato negativo della Svizzera, a pari punti. La differenza reti è un fattore importante e attualmente premia i campioni d’Europa: +11 per l’Italia e +9 per la Svizzera.

Detto ciò, vediamo insieme dove sarà trasmessa in diretta TV e in streaming il match Irlanda del Nord-Italia. Come già avvenuto contro la Svizzera, la partita da dentro o fuori ai prossimi Mondiali 2022 tra gli azzurri e gli irlandesi verrà trasmessa in chiaro e in diretta dalla Rai, precisamente su Rai 1 (canale 501 per l’HD). La sfida (che varrà come una finale per la compagine di mister Mancini) sarà disponibile anche in diretta streaming, sia sul sito di Rai 1 che su RaiPlay, ovvero il servizio offerto dalla Rai, dove basterà collegarsi al sito RaiPlay o scaricare l’app su smartphone o tablet.

Per quanto riguarda la probabile formazione di Irlanda del Nord-Italia, i rispettivi tecnici Ian Baraclough e Roberto Mancini, potrebbero così schierare in campo i loro uomini:

Irlanda del Nord (3-5-2) con Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington.



Italia (4-3-3) con Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.